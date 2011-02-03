В Йемене прошли массовые демонстрации
23:03, 03 февраля 2011Мир
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Президент у власти уже более 30 лет
В Йемене прошли акции протеста с требованием отставки правительства страны, сообщает Би-би-си.
Демонстрации прошли в нескольких городах, в том числе столице Сане. В Адене, на юге Йемена, произошли столкновения между протестующими и силами безопасности.
Помимо антиправительственных, прошли также акции и в поддержку руководства страны.
Президент Алли Абудулла Салех, который находится у власти уже более 30 лет, ранее заявил, что не будет продлевать срок своих президентских полномочий, а также передавать президентскую власть своему сыну.
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