В Йемене прошли массовые демонстрации

В Йемене прошли акции протеста с требованием отставки правительства страны, сообщает Би-би-си.

Демонстрации прошли в нескольких городах, в том числе столице Сане. В Адене, на юге Йемена, произошли столкновения между протестующими и силами безопасности.

Помимо антиправительственных, прошли также акции и в поддержку руководства страны.

Президент Алли Абудулла Салех, который находится у власти уже более 30 лет, ранее заявил, что не будет продлевать срок своих президентских полномочий, а также передавать президентскую власть своему сыну.