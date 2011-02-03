Сын президента не буде президентом

В следующих президентских выборах в Египте не будут принимать участия ни нынешний глава государства Хосни МУБАРАК, ни его сын Гамаль.

Как сообщает Газета.ру, об этом сегодня заявил вице-президент страны Омар СУЛЕЙМАН.

По его словам, он также не претендует на президентский пост.

Кроме того, О.СУЛЕЙМАН отметил, что Египет потерял уже «по меньшей мере $1 млн за последние девять дней», и уже один миллион туристов покинули страну в связи с массовыми беспорядками.

Как сообщал УНИАН, сегодня О.СУЛЕЙМАН и премьер-министр Ахмед ШАФИК начали переговоры с представителями различных египетских политических сил по поиску путей выхода из кризиса.

По различным данным, часть оппозиционных движений, представленных в настоящее время среди демонстрантов на площади Тахрир в центре Каира, согласилась вести предварительный диалог с властями.

В то же время наиболее категоричный противник египетского Президента Хосни МУБАРАКА Мухаммед АЛЬ-БАРАДЕИ уже заявил об отказе от всякого диалога до отставки действующего главы государства.

Х.МУБАРАК поручил вице-президенту и премьеру страны начать диалог с оппозицией после массовых акций протеста и беспорядков. Это, по мнению египетского лидера, необходимо для возвращения стабильности и проведения реформ.

С 25 января в Египте проходят массовые акции протеста с требованиями смены режима Х.МУБАРАКА, находящегося у власти 30 лет, проведения экономических и политических реформ.