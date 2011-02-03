Эксперт: Тунис и Египет - продолжение событий 2004 года в Украине

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь СЕМИВОЛОС считает, что массовые акции протеста в Египте и Тунисе являются продолжением событий 2004 года в Украине.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, об этом эксперт сказал в эксклюзивном комментарии институту в преддверии круглого стола на тему: «Влияние на Европу политической ситуации в арабских странах», который состоится 4 февраля.

«С точки зрения участия масс в этих событиях - они беспрецедентны. Очевидно, они демонстрируют возрастание влияния улицы. Влияния даже не политических партий, а именно организованных общин. Сейчас в прошлое отходят режимы-мастодонты, которые просуществовали 20-30 лет, – они падают под ударами мирных народных восстаний», - отметил эксперт.

По мнению И.СЕМИВОЛОСА, очевидно то, что в Тунисе и Египте произойдет смена власти, но для этого необходимо время. «Вряд ли стоит говорить о каких-то демократических изменениях во власти, утверждении демократического режима. Скорее – о либерализации. Но вопрос либерализации – долго ли она будет длиться – будет открытым. Так что вполне возможно, что один авторитарный режим просто сменится другим авторитарным режимом», – предположил эксперт.

При этом И.СЕМИВОЛОС уверен, что текущие события в арабском мире – это четкий сигнал украинским властям. «Никакие репрессии, никакие силовые структуры не смогут остановить людей, которые выходят на акции протеста, если их количество будет превышать 50-60 тысяч. Никто не простит им применение силы против людей», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. В Тунисе целый месяц продолжались акции протеста против действующего Президента Зин аль-Абидина БЕН АЛИ, который 14 января он покинул страну.

В ходе беспорядков в Тунисе погибли более 100 человек, сотни пострадали.

В Египте с 25 января проходят массовые акции протеста с требованием отставки Президента Хосни МУБАРАКА, находящегося у власти 30 лет, а также проведения экономических и политических реформ.

Жертвами беспорядков, по неофициальным данным, уже стали 300 человек, более 4 тысяч ранены.