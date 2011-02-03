В Нью-Йорке запретили курить в парках и на пляжах

Законодательное собрание Нью-Йорка проголосовало за предложение мэра мегаполиса Майкла БЛУМБЕРГА запретить курение в парках и на пляжах.

Новый закон окончательно вступит в силу через 90 дней после подписания его градоначальником, передает ИТАР-ТАСС.

С 2002 года в Нью-Йорке уже запрещено курить в ресторанах, барах, офисных зданиях и других общественных местах. Любители табачного дыма для того, чтобы покурить, вынуждены выходить на улицы.

Примерно через три месяца нельзя будет дымить также в 1,7 тыс. городских парков, скверов, на набережных и на пляжах, протяженность которых в черте Нью-Йорка составляет около 22,5 км.

Решение городского совета вызвало неоднозначную реакцию у горожан. Большинство из них, в том числе и некурящие, считают новый запрет дискриминацией, отмечает NEWSru.

Согласно данным опроса, проводящегося на сайте городской радиостанции "1010 Wins", только 40% респондентов одобрили решение горсовета. Порядка 60% из более чем тысячи опрошенных заявили, что выступают против такого запрета.