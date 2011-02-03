За ночь в Каире погибли еще четыре человека

Сторонники президента Египта Хосни Мубарака рано утром в четверг открыли огонь по своим противникам в центре Каира. Четыре человека погибли, 13 ранены. Об этом корреспондентам телеканала "Аль-Арабия" рассказал врач, работающий на месте столкновений.

Столкновение произошло рядом с Национальным музеем на центральной площади столицы. До этого сторонники Мубарака забрасывали демонстрантов «коктейлями Молотова», запасы которого, как сообщает Al Jazeera, "кажутся нескончаемыми".

Вблизи площади Тахрир все еще слышатся выстрелы.

За вчерашний день в результате столкновений были убиты трое и ранены около 1500 человек.

1 февраля 82-летний президент Египта Хосни Мубарак обратился к нации с телеобращением, пообещав, что уйдет с поста, но после окончания своего положенного срока и очередных президентских выборов, намеченных на сентябрь этого года. По словам Мубарака, он не будет выдвигать свою кандидатуру и даже, напротив, смягчит нынешнее законодательство, затрудняющее выдвижение кого-либо другого.

Противников президента это, однако, не убедило: они заявили, что будут митинговать, пока не будет отставки, лидеры оппозиции назвали обещания Мубарака уловкой. Тогда в Каире и Александрии появились организованные группы сторонников Мубарака, они жестоко нападают на протестующих, провоцируют кропроволитные драки.