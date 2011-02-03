МВФ: Белоруссия прошла кризис

Беларусь полностью вышла из экономического кризиса, заявил глава миссии Международного валютного фонда в стране Крис Джарвис во время встречи с премьер-министром Михаилом Мясниковичем в Минске.

"Я рад констатировать, что Беларусь прошла кризис. Вышла из него", - приводит его слова РИА "Новости".

При этом он отметил, что Беларусь одна из немногих стран, где в период кризиса продолжался рост ВВП. Тем не менее, Джарвис отметил, что до сих пор в белорусской экономике проблемным вопросом остается дефицит счета текущих операций.

В свою очередь Мясникович заявил, что белорусское правительство намерено работать над устранением дисбаланса в макроэкономике, в том числе работать в области дефицита счета текущих операций, решением проблем золотовалютных резервов. По словам белорусского премьера, в ближайшее время правительство намерено, в том числе, провести ревизию госпрограмм и сократить объем чистого кредитования.