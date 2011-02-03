Al-Jazeera начнет вещание в США

Телеканал Al-Jazeera впервые начнет вещание на территории США в связи с массовыми беспорядками в Египте.

Как сообщается, руководство американского телеканала Link TV одобрило предоставление Al-Jazeera 12 часов эфирного времени ежедневно, поскольку корреспонденты именно этой катарской телекомпании наиболее открыто и подробно освещают все события, происходящие в последние дни в Египте, передает Associated Press.

В частности, по словам представителей Link TV, необходимо предоставить американским телезрителям возможность следить за египетским кризисом в формате, "не обработанном западными глазами".

На протяжении многих лет руководство Al-Jazeera пыталось наладить вещание на территории США, однако все попытки оставались без результата, замечает РосБизнесКонсалтинг, правда, канал был доступен через интернет. Теперь же около 33 млн из приблизительно 116 млн домашних хозяйств США будут иметь возможность смотреть трансляции арабского телеканала.

С момента начала беспорядков в Египте Al-Jazeera стала одним из основных источников информации о происходящем в стране. Это один из немногих телеканалов, журналисты которого с самого начала вели прямые трансляции новостей с улиц египетских городов. В самом Египте власти еще 30 января запретили вещание Al-Jazeera: лицензия у телеканала аннулирована, у сотрудников отозвана аккредитации.