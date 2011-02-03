РПЦ разрешила священникам участвовать в выборах

Архиерейский собор Русской православной церкви (РПЦ) разрешил иерархам и священнослужителям выдвигать свои кандидатуры на выборах в органы представительной власти РФ, сообщает Лента.ру со ссылкой на соответствующий документ РПЦ.

В документе оговаривается, что участвовать в выборах служители церкви могут только в исключительных случаях, а именно, когда это "вызвано необходимостью противостоять силам, в том числе раскольническим и иноконфессиональным, стремящимся использовать выборную власть для борьбы с Православной церковью".

В документе отмечается, что в каждом подобном случае Священный Синод или Синод самоуправляемой Церкви будет определять лиц для участия в выборах в органы госвласти и давать на это благословение в индивидуальном порядке. При этом подчеркивается, что участие в выборах по партийным спискам не дает священнослужителю права быть членом политической партии.