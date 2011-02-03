Чавес попросил прощения у венесуэльского народа

Президент Венесуэлы Уго Чавес, выступая в среду по национальному телевидению и радио в связи с 12 годовщиной нахождения на посту, впервые извинился перед народом за допущенные ошибки.

"Я прошу прощения у венесуэльского народа за допущенные ошибки и просчеты, которые я сделал за 12 лет нахождения у власти", - цитирует РИА "Новости".

Венесуэльский лидер отметил, что он всегда в своей работе стремился улучшить жизнь простого народа, сделать Венесуэлу сильной и процветающей. За 12 лет президентства, отметил он, удалось уменьшить на 60% преступность в стране, а также построить тысячи квартир для малоимущих семей.

В выступлении президент Венесуэлы призвал улучшить в стране систему образования и воспитания, а также превратить школы в "центры народной борьбы". "Не надо забывать, что наши оппоненты всячески пытаются нас опорочить и скомпрометировать в глазах молодежи. Наша задача воспитать молодое поколение в духе преданности социалистическим идеям", - сказал Чавес.