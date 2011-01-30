Танкер с украинскими и российскими моряками дважды отбился от пиратов

Танкер New York Star с украинскими и российскими моряками 28 января дважды отбил атаки пиратов.

Об этом "5 каналу" сообщил главный редактор издания “Морской бюллетень – Совфрахт” Михаил ВОЙТЕНКО.

По его словам, корабль с 55 тыс. тонн нефти следует в Сингапур. Пираты попытались захватить корабль дважды с разницей в час.

Как сказал М.ВОЙТЕНКО, танкер оторвался от преследования “маневрами, и, очевидно, они запустили водяную защиту. Приблизительно часа через полтора произошла повторная атака. В этот раз пиратам повезло больше, четверо пиратов ворвались на корабль. Капитан сообщил, что пираты на борту, а также, что экипаж укрылся в цитадели и попросил срочную помощь. Один из кораблей отправился на помощь танкеру. За это время пираты попытались несколько раз сломать цитадель, у них ничего не вышло, и они поняли, что ничего не выйдет".