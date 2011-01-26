Польские следователи хотят лично допросить смоленских диспетчеров

Польская прокуратура просит российских прокуроров разрешить польским следователям лично допросить диспетчеров Смоленского аэродрома, которые работали в день катастрофы самолета Президента Леха Качинского, 10 апреля 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь Окружной Военной прокуратуры в Варшаве, которая ведет следствие по Смоленской авиакатастрофе, Збигнев ЖЕПА.

Он отметил, что польские следователи имеют в своем распоряжении документы с показаниями диспетчеров.

„После анализа их признаний и других документов, которые получили польские прокуратуры, появилась необходимость их повторного допроса. Но в этот раз мы предостерегли, чтобы допросы состоялись с участием польских прокуроров, которые смогут задать более детальные вопросы”, - сказал пресс-секретарь.

По его словам, предыдущий допрос проводили лишь российские следователи.

З.ЖЕПА не стал комментировать информацию о разнице в показаниях диспетчеров, о которой писали польские СМИ.

"В свете того, что следствие еще продолжается, это было бы вырыванием из контекста. Нужно подождать до конца следствия или его части", - сказал он.

Он также сообщил, что польская прокуратура попросила россиян передать оригиналы „черных ящиков” правительственного Ту-154, который разбился под Смоленском, или разрешить переписать их записи.

„Оценка (экспертов, привлеченных к расследованию) может быть полной и правдивой тогда, когда они сами смогут ознакомиться с оригиналами”, - объяснил пресс-секретарь.

З.ЖЕПА заметил, что российская прокуратура не могла раньше передать польской стороне „черные ящики”, поскольку они были в распоряжении Межгосударственной авиационной комиссии (МАК), которая в январе этого года завершила свое расследование.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября польская прокуратура подтвердила, что российские следователи аннулировали показания диспетчеров Смоленского аэродрома от 10 апреля 2010 года.

Польская прокуратура ведет отдельное расследование причин катастрофы, которое не связано с расследованием Польской правительственной комиссии и российского МАК, заданием которых является выяснение, в первую очередь, непосредственной причины катастрофы самолета.