В Египте идут антипрезидентские демонстрации по тунисскому образцу

Многотысячные демонстрации против действующего президента страны Хосни МУБАРАКА, который правит страной уже 30 лет, проходят в городах: Каир, Исмаилия, Суэц, Эль-Мансура, Танта.

Как передает Газета.ру со ссылкой на Reuters, также беспорядки проходят в Александрии. Протесты в Египте начались на той же почве, что и в соседнем Тунисе: жители жалуются на высокие цены на продовольственные питания, нищету, безработицу и гнет авторитарной власти.

«Мы собрались здесь, чтобы отстаивать свои права. Мы не можем жить. Все дорого и у нас нет работы. Мы хотим снижения цен. Это правительство является причиной наших страданий», – заявил один из демонстрантов.

Как сообщается, в общей сложности в протестах приняли участие более 20 тысяч человек. Полиции пришлось применять слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать демонстрантов.