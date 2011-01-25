Рекордное число кандидатов будет на выборах в Литве

Рекордное число кандидатов примет участие в муниципальных выборах в Литве 27 февраля, заявил председатель Главной избирательной комиссии республики Зенонас ВАЙГАУСКАС.

Как передает РИА «Новости», в Главизбиркоме прошла жеребьевка номеров, под которыми кандидаты от партий будут принимать участие в выборах. В этом году впервые в выборах в органы местных самоуправлений смогут принимать участие независимые кандидаты. "Число кандидатов, кажется, будет рекордным", - перед церемонией жеребьевки сказал З.ВАЙГАУСКАС.

По закону о выборах в советы самоуправлений, представители участвующих в выборах партий первыми вытаскивают свои номера, которые будут едиными для партий во всех самоуправлениях. Всего своих кандидатов на выборах выдвигают 23 политические партии. Они выбирали из 145 номеров, так как это наибольшее число самостоятельных участников избирательной кампании в отдельно взятом округе. Именно столько кандидатов зарегистрировано на выборах в совет самоуправления города Вильнюс. Оставшиеся номера резервируются для непартийных участников избирательной кампании, которые свои избирательные номера будут вытаскивать в избирательных комиссиях самоуправлений из оставшихся 122 номеров. Объединившиеся в коалиции непартийные кандидаты также будут вытягивать отдельные номера, а позднее из вытянутых они смогут выбрать один, под которым их коалиция будет участвовать в выборах.

По слова З.ВАЙГАУСКАСА, все оставшиеся номера в избирательных комиссиях самоуправлений должны быть распределены до 20.00 среды. В пятницу комиссия официально объявит списки всех кандидатов во всех самоуправлениях согласно выбранным ими номерам.

В предстоящих выборах планируют принять участие 23 партии и 519 независимых кандидатов. Всего в 60 самоуправлениях будут избраны 1524 члена советов. На эти мандаты претендует около 14 тысяч партийных и независимых кандидатов, что на несколько тысяч больше, чем в 2007 году.