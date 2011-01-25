Во Львове 8 стран мира обсуждают сценарий военных учений

Во Львове представители армий восьми стран мира обсуждают сценарий и структуру руководства совместных украинско-американских тактических учений с привлечением войск "Репид Трайдент - 2011".

Как сообщает правительственный портал со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины, обсуждение проходит в рамках проведения начальной конференции по планированию военных учений “Репид Трайдент – 2011”.

Участие в мероприятии принимают 68 представителей от оборонного ведомства Украины и армий иностранных государств. В частности, для участия в конференции прибыли военнослужащие и специалисты от вооруженных сил Канады, Сербии, Беларуси, Молдовы, Польши, Германии. Самой многочисленной является иностранная делегация от Соединенных Штатов Америки, в которую вошло 30 специалистов во главе с заместителем начальника отдела международных учений оперативного управления Командования Сухопутными войсками ВС США в Европе Кевином УОЛКОМ.

Рабочую группу военнослужащих Вооруженных Сил Украины на конференции возглавляет первый заместитель командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Вячеслав НАЗАРКИН.

В 9 группах по направлениям деятельности участники мероприятия в ходе работы конференции также подведут итоги прошлогодних командно-штабных тактических учений с привлечением войск “Репид Трайдент – 2010”.