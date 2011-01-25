Семьи погибших в Домодедово получат по 100 тысяч

Семьи погибших в результате теракта в московском аэропорту «Домодедово» получат 3 млн. рублей (около 100 тис. долларов) компенсации, тяжело раненные по – 1,9 млн. руб. (около 63 тис. долларов), легко раненые - 1,2 млн. руб. (около 40 тис. долларов).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сегодня на заседании президиума правительства РФ заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН.

«Семьи погибших в целом получат по 3 млн. руб. из федерального и из региональных бюджетов. Люди, которые понесли в результате ранения тяжкий и средний урон здоровья, получат 1 млн. 900 тыс. руб. И те, кто получил легкие ранения, получат по 1 млн. 200 тыс. руб.», - сказал В.ПУТИН.

Он также отметил, что родственники пострадавших должны получать всю необходимую информацию.

Российский премьер заверил, что совершенное в «Домодедово» «преступление будет раскрыто и возмездие неизбежно».

В свою очередь, глава Минздравсоцразвития России Татьяна ГОЛИКОВА сообщила, что в результате теракта госпитализировано 110 человек.

«Ситуация с крайне тяжелыми и тяжелыми подвижна. На данный момент времени у нас семь человек крайне тяжелых, 40 тяжелых, 49 человек находятся в состоянии средней тяжести и 14 человек в удовлетворительном состоянии», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 24 января в 16.32 по московскому времени в аэропорту «Домодедово» (Москва) прозвучал взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 35 человек, 168 человек были ранены.

В результате теракта погибла гражданка Украины, украинский драматург Анна Машутина (творческий псевдоним – Яблонская).

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.