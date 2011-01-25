Папа Римский «благословил» общение в социальных сетях

Папа Римский Бенедикт XVI "благословил" общение в социальных сетях. О своем положительном отношении к этому способу коммуникации понтифик заявил в обращении, подготовленном к 45-му Всемирному дню общения. Текст обращения был опубликован на официальном сайте Ватикана в понедельник, 24 января, сообщает Лента.ру.

Понтифик отметил, что общение в социальных сетях помогает установить новые знакомства, способствуют обмену знаниями, диалогу культур.

Но в то же время Папа Римский подчеркнул необходимость избегать опасности "погружения в параллельную реальность". Понтифик призвал оставаться верным самому себе и не создавать профайлы в социальных сетях, которые бы не отражали реальные характеристики человека.

Конкретной социальной сети Папа Римский не упоминал, а говорил о феномене виртуального общения в целом. Всемирный день общения, организуемый Ватиканом, в 2011 году пройдет 5 мая.

У Бенедикта XVI есть свой канал на YouTube. Ватикан даже запустил собственное приложение для iPhone. Кроме того, понтифик пользуется электронной почтой. Он уже неоднократно обращался ко всем католикам и к священникам в частности с призывом активнее пользоваться Интернетом для популяризации церкви и для проповеди Евангелия.

В прошлогодней речи, приуроченной ко Всемирному дню общения, Бенедикт XVI призвал католических священников проповедовать Евангелие при помощи всех имеющихся технических средств, в том числе блогов.