Медведев велел «не церемониться» с организаторами теракта в Домодедово

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ требует от ФСБ найти организаторов теракта в московском аэропорту «Домодедово», а в случае сопротивления уничтожить.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал на расширенном заседании коллегии ФСБ.

«Нашему обществу и нашему государству брошен очередной очень жестокий вызов. Думаю, для всех, сидящих в этом зале, это особенно очевидно. Как очевидно и то, что нужно сделать всё для того, чтобы бандиты, совершившие это преступление, были выявлены, изобличены и преданы суду. А гнёзда этих бандитов, как бы они ни назывались, должны быть ликвидированы. С теми же, кто будет сопротивляться, как и принято в таких ситуациях, церемониться нечего. Они должны быть уничтожены на месте», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, опыт таких операций у ФСБ и правоохранительных органов достаточный и нужно действовать.

Он подчеркнул, что терроризм остаётся главной угрозой безопасности для России, а в 2010 году количество террористических актов увеличилось.

Российский президент также поручил разобраться с вопросами ответственности должностных лиц в правительстве России, отвечающих за обеспечение безопасности на транспорте, а также в ФСБ и МВД.

«В мире, к сожалению, ещё никому не удалось снять террористическую угрозу в своей стране. Нет таких стран. Но минимизировать её можно только в результате эффективной работы всех правоохранительных структур и особой бдительности всего гражданского общества, бдительности всех и каждого», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 24 января в 16.32 по московскому времени в аэропорту «Домодедово» (Москва) прозвучал взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 35 человек, 168 человек были ранены.

В результате теракта погибла гражданка Украины, украинский драматург Анна Машутина (творческий псевдоним – Яблонская).

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.