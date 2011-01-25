В резиденции британских премьер-министров завелись крысы

В резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10, появится новый кот, пишет The Daily Mail со ссылкой на представителей главы правительства страны Дэвида КЭМЕРОНА. Как указывает газета, необходимость в коте возникла после того, как у министерской резиденции стали замечать крыс.

Истории о крысах на Даунинг-стрит получили широкую огласку, напоминает Лента.ру. Недавно грызун попал в объектив телекамеры BBC News, политический обозреватель которой вел репортаж около дома британского премьера. Уже через несколько дней после этого очередная крыса была замечена зрителями канала ITV.

24 января появилась информация о том, что на Даунинг-стрит, 10, не собираются заводить кота, который мог бы ловить расплодившихся крыс, однако теперь, как следует из публикации The Daily Telegraph, в резиденции премьер-министра все же решили пересмотреть вопрос о новом питомце.

По словам собеседника издания, пока кота не выбрали, но в скором времени это произойдет. Питомца для резиденции Д.КЭМЕРОНА, скорее всего, возьмут в питомнике Battersea Dogs and Cats Home - одном из самых знаменитых приютов для бездомных животных в Великобритании.

Предыдущий крысолов проживал на Даунинг-стрит с 2007 по 2009 год. Кошка Сибил умерла летом 2009 года после непродолжительной болезни, а замену животному по какой-то причине искать не стали. Предшественником Сибил был знаменитый кот Хамфи, поселившийся в резиденции в 1989 году.