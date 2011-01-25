Украина и Турция начинают создавать зону свободной торговли

Премьер-министр Турецкой Республики Реджеп ЭРДОГАН заявляет о намерении и желании подписать соглашение о создании зоны свободной торговли с Украиной уже на протяжении 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЭРДОГАН заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась по результатам проведенных сегодня в Киеве украинско-турецких переговоров.

Как заявили В.ЯНУКОВИЧ и Р.ЭРДОГАН, во время сегодняшних переговоров стороны достигли договоренности о начале процесса создания зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

«Относительно соглашения о зоне свободной торговли, считаю, что мы быстро проведем ее через наш парламент, и уже в этом году будут поставлены все необходимые подписи. И, конечно, наше желание – сделать это синхронно с украинской стороной», - отметил относительно зоны свободной торговли с Украиной турецкий премьер-министр.