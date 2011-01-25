В Австрии до сих пор ищут украинца, который пропал в горах 6 января

Федеральное министерство внутренних дел Австрии намерено продолжить поиски украинского гражданина, пропавшего в горах 6 января во время отдыха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Ссылаясь на данные Посольства Украины в Австрии, он сообщил, что на протяжении 12-18 января этого года поиски украинского гражданина осуществлялись силами местного подраздела горноспасательной службы и полицейского управления. В частности, в поисковых мероприятиях было задействовано от 50 до 80 человек, полиция Альп, поисковые собаки и полицейские вертолеты.

Кроме того, проводится опрос местных жителей и охотников.

Также наиболее вероятные места нахождения пропавшего украинца были обследованы отечественными альпинистами, которые приехали вместе с женой пропавшего гражданина Украины в сопровождении опытных представителей местной спасательной службы.

Во второй половине дня 18 января в связи с ухудшением погодных условий поиски были временно прекращены.

По информации Посольства Украины в Австрии, по состоянию на данное время поиски украинца были безрезультатными.

Как сообщал УНИАН, по данным Посольства Украины в Австрии, 6 января гражданин Украины решил самостоятельно пойти на экскурсию в горы и не вернулся в гостиницу.