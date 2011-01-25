Крайними за взрыв будут милиционеры в Домодедово

Работу линейного отдела внутренних дел аэропорта Домодедово проверят следственные органы, так как к этому подразделению милиции еще до совершения теракта в аэропорту были большие нарекания и претензии, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в российских силовых структурах.

"Кроме того, все сотрудники будут проверены управлением собственной безопасности. В этом отделении работает очень много сотрудников, приехавших из других регионов России. Служба собственной безопасности проверит, в частности, и законность их устройства на работу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в аэропорту, в том числе в зоне прилета, где произошел взрыв, "творился полный беспредел", и виноваты в этом и сотрудники ЛОВД. "Они закрывали глаза на постоянное наличие в зоне посторонних лиц, среди которых были так называемые "бомбилы" и которые полностью хозяйничали в зоне прилета", - сказал источник.

В зоне прилета не было элементарных мер контроля, хотя на это вышестоящее руководство неоднократно обращало внимание, добавил он.

Источник сказал, что проверка коснется и службы безопасности аэропорта.

Президент России Дмитрий Медведев заявил во вторник, что менеджмент московского аэропорта Домодедово должен ответить за нарушения в обеспечении безопасности. Президент дал поручение генеральному прокурору разобраться с тем, как в Домодедово исполняются законы об обеспечении безопасности. Аэропорт, по словам Медведева, хороший, современный, но то, что произошло, показывает, что явно были нарушения в обеспечении безопасности.