Глава Газпрома если и уйдет, то только из-за здоровья

В правительстве России уже находится проект списка кандидатов в новый совет директоров «Газпрома», и в него включена фамилия действующего председателя правления Алексея Миллера, пишет газета «Ведомости».

Список еще не завизирован вице-премьером Игорем Сечиным и не подписан премьером Владимиром Путиным, рассказал изданию сотрудник аппарата правительства, однако «он такой же, как и год назад».

Источники, близкие к совету директоров «Газпрома», уверены, что Миллер, контракт которого истекает 31 мая, останется во главе компании на третий срок. Единственной причиной ухода председателя правления может стать состояние здоровья, из-за чего Миллер в прошлом уже просил отставки, отмечают источники газеты.

Пока все действительно сходятся на этом, подтверждает еще один сотрудник аппарата правительства. Но по кадровым вопросам решения меняются часто, предупреждает он. На какой срок может быть продлен контракт с Миллером, собеседники «Ведомостей» не говорят.

Обсуждают ли чиновники кандидатов на замену Миллеру, собеседники «Ведомостей» не уточняют, а представители правительства и «Газпрома» от комментариев отказались, замечает Газета.ру.