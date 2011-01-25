Опознаны 25 погибших в Домодедово (список)

Опознаны 25 погибших 24 января при взрыве, совершенном террористом-смертником, который смешался с толпой встречающих в аэропорту Домодедово:

1. Хакназаров Мурат Худайназарович, 1987 г.р., гражданин Киргизии,

2. Хрипанков Андрей Владимирович, 1967 г.р.,

3. Гаркин Игорь Алексеевич, год рождения не установлен,

4. Бабарыкин Владимир Аркадьевич, 1967.г.р.,

5. Белоусов Валерий Иванович, 1967 г.р.,

6. Коусланд Гордон Кемпбелл, 1971 г.р, подданный Великобритании,

7. Пустовалов Борис Владимирович, 1949 г.р.

8. Миндероп Хендрик, 1976 г.р., гражданин Германии,

9. Матвеев Илья Евгеньевич, 1966 г.р,

10. Жабаров Собир Мухамаджанович, 1963 г.р., гражданин Таджикистана,

11. Байбуз Кирилл Юрьевич, 1987 г.р,

12. Дубовицкий Виктор Иванович, 1972 г.р.,

13. Гатауллин Ильдус Юнусович, 1974 г.р.,

14. Машутина (Яблонская) Анна Григорьевна, 1981 г.р.,

15. Шишкин Константин Константинович, 1959 г.р.,

16. Юркашу Николай Васильевич, 1924 г.р.,

17. Измайлов Вадим Геннадьевич, 1964 г.р.,

18. Будрашов Кирилл, 1972 г.р., подданный Великобритании,

19. Пермятин Виктор Михайлович, 1961 г.р.,

20. Бабенко Марина Александровна, 1965 г.р.,

21. Шматко Виктор Трофимович, 1957 г.р.,

22. Сигбатуллин Ринат Шафикович, 1966 г.р.

23. Кочергин Николай Павлович, на вид 60-65 лет,

24. Лапшов Денис Анатольевич, 1973 г.р.

25.Момбетов Орикбай Раметович, 1965 г.р., гражданин Узбекистана.

- Идентификация тел на данный момент окончена, достоверно установленно 25 погибших - при них были обнаружены документы, - сообщил "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах. - Личности остальных погибших установить пока не удалось.

У некоторых из них сохранились фрагменты тел, по которым, как надеются следователи, их смогут опознать родственники. По остальным придется проводить генетическую экспертизу.

Как сообщают блоггеры, 29-летняя драматург Анна Яблонская летела в Москву из Одессы, чтобы получить премию журнала "Искусство кино". Около 16.00 позвонила из самолета, что долетела, потом связь с ней пропала. В эфире телеканала "России 24" рассказали, что Яблонскую не дождались на церемонии вручения премии, а через несколько часов выяснилось, что она погибла.