НАТО подготовило 256 тысяч афганских солдат и полицейских

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН надеется, что решение о начале передачи контроля силам безопасности Афганистана будет принято в марте.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я ожидаю, что решение будет принято в феврале-марте, хотя это будет зависеть от ситуации на местности», - сказал Генсек НАТО.

Он отметил, что решение будет приниматься властями Афганистана на базе консультаций со странами-членами Североатлантического альянса.

По словам А.Ф.РАСМУССЕНА, силам НАТО вместе с партнерами удалось к началу 2011 года подготовить 256 тыс. местных солдат и полицейских для обеспечения постепенной передачи контроля местным силам безопасности.

Генсек НАТО также отметил, что процесс передачи контроля за безопасностью в стране местным силам должен завершиться в 2014 году.