Следствие изымает документы службы безопасности Домодедово

Следствие изымает документы, регламентирующие работу службы безопасности аэропорта Домодедово, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) РФ.

Также отмечается, что следствием изъяты и изучаются видеозаписи с камер наблюдений аэропорта.

Меры безопасности в аэропорту "Домодедово" были недостаточными, заявил в интервью телеканалу "Россия-24" официальный представитель Национального антитеррористического комитета Николай Синцов. "Меры безопасности в "Домодедово" были недостаточными, иначе ничего бы не случилось", - заявил Синцов. По его словам, сейчас во всех аэропортах страны усилены меры безопасности.

В рамках уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово следствием назначены судебно-медицинские, судебно-генетические, судебная взрывотехническая, а также ряд других экспертиз.

Ранее сообщалось, что следствие намерено проверить действия служб безопасности аэропорта Домодедово, где сегодня произошел теракт. Как сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ, в настоящее время на месте происшествия работают более 60 следователей и криминалистов Следственного комитета РФ. Взрывотехники ФСБ уже завершили работу.

Расследование уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово взял на особый контроль генпрокурор России.