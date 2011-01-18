В Польше сегодня обнародуют запись, которую скрывает Россия

Польская власть планирует сегодня обнародовать записи разговоров диспетчеров Смоленского аэродрома во время захода на посадку польского президентского самолета, который разбился 10 апреля 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщают польские медиа со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе Министерства внутренних дел и администрации Польши сообщили УНИАН, что сегодня состоится пресс-конференция председателя польской комиссии по расследованию причин Смоленской трагедии и министра Ежи МИЛЛЕРА.

В то же время представитель пресс-службы отказалась подтвердить или опровергнуть информацию, будет ли на конференции представлена запись разговоров диспетчеров.

Е.МИЛЛЕР сообщал о намерении обнародовать эту запись еще на прошлой неделе. Он также отмечал, что Польша получила эти записи не от Межгосударственной авиационной комиссии (МАК), а из других – тоже легальных – источников.

Как сообщал УНИАН, контролируемая российской властью МАК на прошлой неделе обнародовала окончательный рапорт о причинах Смоленской трагедии, в котором всю вину за катастрофу возложила на польскую сторону, не увидев никакой вины в действиях россиян.

Польша считает также ответственной за катастрофу российскую сторону, в частности, диспетчеров, которые не закрыли аэродром, не запретили посадку, дезинформировали пилотов о правильном курсе посадки, а также поздно приказали прекратить снижение.

В авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года погибли 96 человек, в том числе Президент Польши Лех Качинский с женой.