В тунисской тюрьме сгорели десятки заключенных

В результате пожара, начавшегося сегодня утром в одной из тюрем в Тунисе, погибли десятки людей.

По данным "Лента.ру",в местной больнице подтвердили гибель 12 человек, но подчеркнули, что это только предварительные данные. В тоже время по информации телеканала Al-Jazeera, погибших - не менее 57 человек.

Кроме того, сообщается, что десяткам заключенных удалось выбраться из объятого пламенем здания и сбежать.

Что именно стало причиной возгорания тюрьмы, на данный момент не известно. Власти ситуацию пока тоже никак не комментируют. Известно лишь, что пожар распространился по всей тюрьме.

Как сообщалось, в последние дни Тунис фактически пребывает в состоянии безвластия. Президент страны Зин эль-Абидин Бен АЛИ был вынужден покинуть ее после массовых выступлений граждан, недовольных безработицей, коррупцией и высокой инфляцией.

В настоящее время управление государством находится в руках спикера парламента Фуэда МЕБАЗЫ.