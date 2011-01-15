Бежавшего из Туниса президента приняла Саудовская Аравия

Президент Туниса Зин Абидин Бен АЛИ, который был вынужден бежать из страны, прибыл в Саудовскую Аравию, сообщает ВВС.

Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Николя САРКОЗИ отказал в просьбе принять самолет с тунисским президентом. Затем представители Мальты и Италии заявили журналистам, что Бен АЛИ не направляется в Италию или Мальту.

В самом Тунисе обязанности главы государства перешли к премьер-министру Мохаммеду ГАННУШИ. В охваченной беспорядками стране введен режим чрезвычайного положения, действует комендантский час. Жителям страны запретили открыто собираться в количестве более трех человек.

Как заявил временный глава государства М.ГАННУШИ, в настоящее время нет условий для возвращения в Тунис сложившегося с себя в пятницу полномочия президента. По его словам, власти объявят дату внеочередных выборов после консультаций с рядом политических сил и партий.

Главным приоритетом на текущий момент М.ГАННУШИ назвал необходимость вернуться к порядку и положить конец грабежам и бесчинствам. Он также попросил помощи у арабских государств в деле нормализации ситуации в Тунисе.

Президент США Барак ОБАМА приветствовал "выражение воли народа Туниса", и призвал новые тунисские власти как можно быстрее провести выборы.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН заявил, что внимательно следит за ситуацией в Тунисе, и призвал к "сдержанности в использовании силовых методов".