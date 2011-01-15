Немцов заболел в СИЗО

Защита оппозиционного политика Бориса Немцова, арестованного на 15 суток за неповиновение милиции во время акции 31 декабря на Триумфальной площади, заявляет, что тот заболел в СИЗО. "Я был у Немцова в пятницу, у него температура, кашель, озноб. С моей точки зрения, это вирус легочной инфекции", - сказал в субботу Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) адвокат Немцова Вадим Прохоров. Защитник увязывает болезнь Немцова со "средневековыми условиями содержания"в ОВД, где политик оставался с 31 декабря по 2 января. По словам адвоката, у Немцова нет претензий к руководству спецприемника, в котором он отбывает административный арест. "Там условия содержания более-менее приемлемые", - уточнил он. Немцов должен быть освобожден из изолятора в субботу в 19.10 мск, напомнил адвокат.

РИА Новости