Россия и Польша таки проведут совместные траурные мероприятия

Россия и Польша проведут совместные траурные мероприятия, посвящённые годовщине авиакатастрофы под Смоленском.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля, по итогам телефонного разговора президентов двух стран Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Бронислава КОМОРОВСКОГО.

«Главы государств обменялись мнениями в связи с публикацией Окончательного отчёта Комиссии по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного авиационного комитета о причинах авиакатастрофы в Смоленске 10 апреля 2010 года, а также обсудили дальнейшие совместные действия по расследованию её обстоятельств. Подтверждены планы по проведению совместных траурных мероприятий, посвящённых годовщине этого трагического события», - говорится в сообщении.

В ходе беседы был выражен взаимный настрой на продолжение конструктивного диалога в русле принципов, согласованных в ходе визита Президента России в Польшу 6 декабря 2010 года.

Д.МЕДВЕДЕВ и Б.КОМОРОВСКИЙ обсудили актуальные вопросы российско-польских отношений. При этом были особо отмечены позитивные итоги 2010 года для развития двусторонних связей. Разговор состоялся по инициативе польской стороны.

Как сообщал УНИАН, 12 января контролируемый российской властью МАК обнародовал окончательный отчет о причинах Смоленской катастрофы, в котором всю вину за трагедию возложил на польских пилотов, которые якобы под давлением высокопоставленных лиц на борту приняли решение посадить самолет "любой ценой".

В то же время МАК не установил вины диспетчеров в трагедии, действия которых, по мнению польских экспертов, также были одной из причин катастрофы, унесшей жизни 96 польских граждан, в том числе Президента Леха Качинского.