Туск прервал отпуск из-за рапорта о причинах Смоленской авиакастрофы

Глава польского правительства Дональд ТУСК решил прервать отпуск и вернуться в Польшу после публикации рапорта о причинах Смоленской авиакастрофы, подготовленного российским Межгосударственным авиационным комитетом.

О возвращении главы польского правительства в Польшу сообщил TVN24 пресс-секретарь Д.ТУСКА Павел ГРАСЬ.

"Дональд ТУСК находился с семьей в отпуске за рубежом. Ранее он не планировал вернуться в Польшу из-за пресс-конференции МАК", - отмечает TVN24.

По данным канала, премьер-министр принял решение о возвращении в Польшу во время пресс-конференции, на которой эксперты МАК представили окончательную версию рапорта о причинах Смоленской катастрофы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, МАК в Москве представил окончательный рапорт о причинах Смоленской катастрофы, в котором основную вину за катастрофу возложил на польских пилотов, которые попытались посадить машину в условиях сильного тумана.

Д.ТУСК в конце декабря 2010 года назвал "бездискуссионно" неприемлемым проект рапорта причин Смоленской катастрофы, который в октябре полякам передали россияне. В проекте рапорта вся вина за авиакастрофу под Смоленском самолета Президента Польши Леха Качинского возлагалась на польских пилотов. В авиакатастрофе погибли 96 человек.

Польская сторона направила МАК 150 страниц замечаний к их 210-страничному документу.