При крушении самолета в Иране погибли 70 человек
22:25, 09 января 2011Мир
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32 раненых доставлены в больницы
При крушении пассажирского самолета на северо-западе Ирана погибли по крайней мере 70 человек.
Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителей "Международного Красного Креста". Как сообщает Agence France-Presse, 32 пострадавших доставлены в различные больницы города Урмия, рядом с которым упал самолет.
Пассажирский самолет авиакомпании Iran Air вылетел из Тегерана на час позже запланированного времени. В качестве вероятной причины аварии пока рассматриваются плохие погодные условия.
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