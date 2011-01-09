При крушении самолета в Иране погибли 70 человек

При крушении пассажирского самолета на северо-западе Ирана погибли по крайней мере 70 человек.

Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителей "Международного Красного Креста". Как сообщает Agence France-Presse, 32 пострадавших доставлены в различные больницы города Урмия, рядом с которым упал самолет.

Пассажирский самолет авиакомпании Iran Air вылетел из Тегерана на час позже запланированного времени. В качестве вероятной причины аварии пока рассматриваются плохие погодные условия.