Сомалийские исламисты запретили футбол

Исламистская группировка Аль-Шабааб города Афгой в Сомали приняла решение запретить футбол, мотивируя это тем, что игра происходит из христианской культуры и развращает молодежь.

В ходе опроса молодых граждан Сомали Би-би-си выяснило, что большинство из них возмущены этим решением властей, но вынуждены следовать законодательству, поскольку неповиновение поставит их под угрозу.

Ранее сообщалось о том, что Аль-Шабааб среди прочего запретили пожатие рук и разговоры в публичных местах.