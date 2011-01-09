Новые подробности покушения на конгрессмена США

В США открываются новые подробности обстоятельств покушения на члена американского Конгресса Габриэль Гиффордс.

В настоящий момент состояние раненой Гиффордс остается крайне нестабильным. Об этом сообщил Питер Ри - врач хирургического отделения, где была прооперирована Гиффордс.

Конгрессмен в состоянии выполнять элементарные команды и поддерживать контакт с врачами. Но она остается на искусственном вентилировании легких и не может говорить на данный момент.

Пуля задела левую часть полушария мозга, пройдя насквозь, но это не худший сценарий, по мнению врачей, поскольку второе полушарие не зацепило.

"В целом это лучшее из того, что могло случиться", - заявил Питер Ри.

В свою очередь вашингтонская газета Politico приводит также слова друга семьи Гиффордс о том, что конгрессвуман находится в состоянии искусственной комы.

Выяснилось, в частности, что она осталась в живых благодаря оказавшемуся поблизости 20-летнему интерну Даниэлю Эрнандесу.

Сразу после нападение он подбежал к раненой женщине, остановил кровотечение и посадил ее так, чтобы она не захлебнулась кровью. Эрнандес сидел рядом с ней вплоть до приезда скорой, а затем сопровождал Гиффордс по дороге в госпиталь.

Нападение произошло в субботу 8 декабря в городе Тусон на встрече Гиффордс со своими избирателями. Вооруженный мужчина открыл стрельбу во время ее выступления.

22-летний Джаред Лаугнер сначала что-то громко выкрикнул и затем прямо на улице открыл огонь на поражение из пистолета Глок 19, штатного оружия полиции США. По словам свидетелей, Лаугнер произвел примерно 20 выстрелов, при этом стрелял он не беспорядочно, а очень прицельно: пули настигли 19 человек.

Один из очевидцев рассказал, что смог спастись, претворившись мертвым: "Я слушал выступление Гиффордс, она беседовала с избирателями, улыбалась. Я подошел к ней поближе, а когда обернулся, увидел, как к ней приблизился вооруженный мужчина и выстрелил ей в лицо. И продолжил стрелять. Я сразу упал на землю, и притворился мертвым, кажется, меня спасло только это".

Уже известно, что у стрелка была весьма сомнительная биография. Как сообщил шериф округа Пима Клэренс Дупник, "подозреваемый имел криминальное прошлое". Шериф добавил, что "мужчина вменяем, но на момент совершения преступления, он находился в состоянии аффекта".

О Лаугнере также известно, что он восхищался книгой Гитлера "Майн Камф" а незадолго до бойни распространил видео, где сказал, что суббота станет его последним днем, обвинял власти в том, что американская валюта не обеспечена золотом и предлагал свою.

"Он регулярно баловался марихуаной. Я знаком с ним не очень хорошо, но знаю только, что он увлекался какими то религиозными вещами, и вообще он был какой то странный", - рассказал одноклассник Лаугнра Грант Вайс. По последней информации, стрелок отказался сотрудничать со следствием.

Мировые политики уже осудили произошедшее, в частности министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле сказал, что "шокирован" произошедшим. На Кубе Фидель Кастро заявил, что даже несмотря на свои разногласия с администрацией президента США Барака Обамы, не может смириться с "абсурдной и несправедливой" гибелью людей.

Президент Барак Обама выступил на пресс-конференции в Вашингтоне с коротким заявлением, в котором назвал Гиффордс личным другом и выразил надежду на ее выздоровление. "У нас еще нет ответов на все вопросы, - продолжил Обама. - Но мы знаем, что такой бессмысленный и ужасный акт насилия не должен иметь места в нашем свободном обществе".

40-летняя Габриэль Гиффордс, член демократической партии, представляет в Конгрессе 8-й округ штата Аризона с 2007 года. Она является членом нескольких комитетов конгресса, в том числе комитета по вооруженным силам и комитета по внешней политике.

ТСН