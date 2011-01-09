Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло сегодня у побережья Вануату в южной части Тихого океана.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземный толчок был зафиксирован в 10.03 по UTC (универсальному координированному времени, 13.03 мск). По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 110 километрах к западу от города Исангел. Очаг землетрясения залегал на глубине 31 километр.

О пострадавших, масштабах возможного ущерба не сообщается. Тихоокеанский центр предупреждений цунами в Майами не сообщает об угрозе возникновения цунами из-за данного землетрясения.

Землетрясение магнитудой шесть и выше считается сильным и может привести к разрушениям построек и человеческим жертвам, отмечают сейсмологи.