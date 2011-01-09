В Риме произошли столкновения фанов с полицией

В столице Италии произошли столкновения футбольных болельщиков с полицией. Один фанат арестован, около 20-ти полицейских были ранены. Как сообщает ИТАР ТАСС, сотрудники правоохранительных органов вынуждены были даже применить слезоточивый газ. Порядка ста фанатов подожгли сегодня уличные урны, разбили стекла в нескольких банках и взрывали пиротехнику на улицах Рима. Болельщики праздновали 111-ти летие футбольного клуба "Лацио".

Эхо Москвы