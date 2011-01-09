Полиция обнародовала фото сообщника «аризонского стрелка»

Полиция распространила снимок, на котором запечатлен предполагаемый сообщник Джареда Ли Лофнера, застрелившего шесть человек в Тусоне, штат Аризона, и ранившего конгрессмена штата Габриэль Гиффордс.

Как говорится в пресс-релизе полиции, речь идет о белом темноволосом мужчине 40-50 лет, одетом в голубые джинсы и темно-синюю куртку. Имя подозреваемого в пособничестве 22-летнему Лофнеру не называется. Какова была роль мужчины в преступлении аризонского стрелка, пока также не сообщается.

Джаред Ли Лофнер открыл стрельбу по собравшимся на встрече Гиффордс с избирателями в торговом центре в субботу, 8 января. Жертвами стрелка стали шесть человек, в том числе девятилетняя девочка. По последним данным, Лофнер ранил 18 человек (ранее сообщалось о 13 раненых). Считается, что главной целью стрелка была член палаты представителей, конгрессмен от Аризоны, Гиффордс.

Лофнер выстрелили политику в голову, пуля попала в висок и вышла через лоб. Гиффордс доставили в больницу и прооперировали. Несколько часов назад врачи сообщили, что она временно пришла в себя. По словам одного из специалистов, наблюдающего конгрессмена, тот факт, что, придя в себя, Гиффордс смогла узнать своего супруга и выполнить команды медиков, внушает оптимизм.

Президент США Барак Обама распорядился отправить на место происшествия директора ФБР Роберта Мюллера, которому поручено взять расследование преступления под особый контроль. Сам 22-летний стрелок уже взят под стражу, однако он отказывается сотрудничать со следствием.

Лента.ру