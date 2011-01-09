Покушение на члена Конгресса США: погибли 6 человек

В американском штате Аризона при покушении на члена Конгресса США Габриэль ГИФФОРДС погибли 6 человек и ранены 12, включая саму Г.ГИФФОРДС.

Как передает РИА «Новости»,Г.ГИФФОРДС получила ранение в голову.

Покушение произошел во время встречи Г.ГИФФОРДС с избирателями в городе Тусон. По свидетельствам очевидцев, из толпы выбежал человек и начал палить без разбору по сторонам. Полиции удалось его задержать. По последним данным, его зовут Джаред ЛАФНЕР, ему 22 года.

Г.ГИФФОРДС - член Демократической партии, ее муж - астронавт Марк КЕЛЛИ. На протяжении всего срока работы в палате представителей Г.ГИФФОРДС была активным сторонником развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии. Она отстаивала право женщин на аборты и право американцев на ношение оружия.

Полиция Капитолия обратилась ко всем членам Конгресса с просьбой проявлять в ближайшее время повышенную бдительность.