В Бразилии объявлен режим чрезвычайной ситуации в 63 городах

Режим чрезвычайной ситуации объявлен из-за дождей более чем в 60 городах в бразильском юго-восточном штате Минас-Жерайс.

Как передает РИА «Новости»,по данным местной службы Гражданской обороны, ливни уже унесли жизни 16 человек. Более 15 тыс. жителей штата остались без крова.

Ливневые дожди на юго-востоке Бразилии вызвали образование селевых потоков, реки вышли из берегов. По данным властей, стихия разрушила 62 моста и 177 жилых домов.

Синоптики ожидают, что после небольшого затишья в эти выходные дожди в регионе могут продолжиться.