В Бразилии объявлен режим чрезвычайной ситуации в 63 городах
10:12, 09 января 2011Мир
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Ливни уже унесли жизни 16 человек
Режим чрезвычайной ситуации объявлен из-за дождей более чем в 60 городах в бразильском юго-восточном штате Минас-Жерайс.
Как передает РИА «Новости»,по данным местной службы Гражданской обороны, ливни уже унесли жизни 16 человек. Более 15 тыс. жителей штата остались без крова.
Ливневые дожди на юго-востоке Бразилии вызвали образование селевых потоков, реки вышли из берегов. По данным властей, стихия разрушила 62 моста и 177 жилых домов.
Синоптики ожидают, что после небольшого затишья в эти выходные дожди в регионе могут продолжиться.
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