В США передумали выпускать в эфир готовый сериал о семье Кеннеди

Американский телеканал History Channel решил не выпускать в эфир готовый сериал о семье 35-го президента США Джона Кеннеди - "The Kennedys".

Об этом сообщает Los Angeles Times.

Представители History Channel заявили, что после просмотра законченной версии сериала руководство сочло его неподходящим для телеканала. Однако, согласно источникам Los Angeles Times, ключевую роль в отмене сериала сыграла семья Кеннеди и ее друзья.

Ранее с резкой критикой сериала выступил Теодор СОРЕНСЕН, бывший советником при президенте Дж.Кеннеди. Также известно, что дочь Дж.Кеннеди Кэролайн предпринимала попытки помешать съемкам сериала.

"The Kennedys" состоит из восьми серий. Созданием сериала руководил Джоэл СУРНОУ, известный по работе над шпионским сериалом "24". Роль Дж.Кеннеди исполнил Грег КИННИР, роль его жены Жаклин досталась Кэти ХОЛМС, а Барри ПЕППЕР сыграл его брата Бобби.

На канадском телевидении премьера сериала намечена на март 2011 года, однако будет ли сериал в итоге показан в США и других странах, на данный момент неизвестно.