СМИ: Аль-Каида планирует целую серию взрывов в центре Лондона

Террористическая группировка "Аль-Каида" запланировала провести в центре Лондона целую серию взрывов, сообщает The Telegraph.

Как пишет газета, в ее руки попал секретный документ спецслужб, в котором говорится, что "Аль-Каида" планирует несколько терактов с целью "уничтожить побольше людей".

Группировка собирается подорвать автомобиль в центре Лондона, подорвать смертника и захватить заложников для того, чтобы нанести "политический, психологический и экономический ущерб стране".

В документе говорится, что "есть факты, подтверждающие план "Аль-Каиды" напасть на аэропорты Великобритании".

Издание пишет, что именно в связи с этим документов, накануне британские власти повысили уровень безопасности с "существенного" до "серьезного" в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. При этом, они утверждали, что "это всего лишь мера предосторожности".