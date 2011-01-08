Акунин предлагает «ампутинацию» для освобождения Ходорковского

Известный писатель Борис Акунин предложил свой план по освобождению бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего главы МЕНАТЕПа Платона Лебедева. Свой план Акунин разместил в «Живом Журнале».

Во-первых, Акунин вводит новый термин: «Ампутинация».

«Чем раньше страна произведет эту исторически неизбежную операцию, тем скорее сдвинется с места решение множества трудных проблем», – пишет Акунин.

Также он предлагает выражать общественности свое возмущение всеми доступными средствами. Он считает, что нельзя забывать и «негодяев». Например, по его мнению, можно открыть сайт, посвященный «неправедным судьям».

Кроме этого, нужно развернуть мощную кампанию по сбору подписей. Наконец, он предлагает известным деятелям культуры обратиться с письмом к президенту России.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Акунин осудил приговор Ходорковскому и Лебедеву, написав в своем блоге: «Прав Булгаков: всяк получит по вере своей, – пишет Чхартишвили. – Будет неправедный судья лизать в аду раскаленные сковородки тринадцать с половиной лет; прокурорская команда отработает гибкими языками четырнадцать лет (сколько просила), а тем, кто науськивал эту свору, лизать – не перелизать все плиты в преисподней, и как только закончится один срок, Небесная Канцелярия навесит следующий».

Хамовнический суд Москвы 30 декабря приговорил Ходорковского и Лебедева к 14-ти годам лишения свободы, с учетом первого срока.Они выйдут на свободу в конце 2017 года