Датская кронприцесса Мэри родила двойню
16:47, 08 января 2011Мир
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Мальчика и девочку
Датская кронприцесса Мэри родила сегодня двойню: мальчика и девочку.
Об этом сообщил наследный принц Фредерик. Новорожденные появились на свет с интервалом в полчаса. Младенцы и мать чувствуют себя хорошо. Новорожденные – третий и четвертый ребенок в семье кронпринца и его супруги. В семье уже растут пятилетний принц Кристиан и трехлетняя принцесса Изабелла.
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