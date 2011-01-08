Датская кронприцесса Мэри родила двойню

Датская кронприцесса Мэри родила сегодня двойню: мальчика и девочку.

Об этом сообщил наследный принц Фредерик. Новорожденные появились на свет с интервалом в полчаса. Младенцы и мать чувствуют себя хорошо. Новорожденные – третий и четвертый ребенок в семье кронпринца и его супруги. В семье уже растут пятилетний принц Кристиан и трехлетняя принцесса Изабелла.

Эхо Москвы