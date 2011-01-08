Двойное превышение нормы диоксина в мясе птицы выявили эксперты в ФРГ

Эксперты выявили в мясе птицы одного из хозяйств в Германии превышенное в 2,5 раза содержание диоксина.

Об этом говорится в субботу в сообщении на интернет-сайте журнала Focus со ссылкой на доклад министерства ФРГ по защите прав потребителей.

Согласно докладу, во взятых пробах мяса курицы обнаружeно 4,99 пикограмма диоксина вместо допустимой нормы в 2 пикограмма. В докладе не сообщается, из какого именно хозяйства взяты курицы для пробы.

Накануне власти Германии запретили торговлю более 4,7 тысячи сельскохозяйственных предприятий из-за опасений, что производимые на них яйца и мясо могут быть заражены диоксином.

О попадании в корма птиц и животных в Германии яда диоксина стало известно в начале января. По сведениям Wall Street Journal, компанией Harles & Jentsch было произведено 2,5 тысячи тонны зараженного корма. В связи с этим были закрыты почти пять тысяч ферм, на которые поставлялась продукция Harles & Jentsch.

Как заявляли власти Германии, уровень диоксина в кормах не представляет опасности для человека, а работу предприятий приостановили в качестве меры предосторожности. Тем не менее Южная Корея и Словакия уже прекратили импорт некоторых продуктов из Германии. Великобритания и Нидерланды также рассматривают такую возможность.

Министр сельского хозяйства Германии Ильза АЙГНЕР назначила на 10 января встречу с представителями компаний агрокомплекса, где будет обсуждаться контроль за производством.