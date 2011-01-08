Суд отказался принимать жалобу Немцова на свой арест

Судья Мирового суда Тверского района Москвы Ольга Боровкова отказалась принимать жалобу на решение суда от сопредседателя движения «Солидарность» Бориса Немцова, а также направлять документы на апелляцию в районный суд, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь «Солидарности» Ольга Шорина.

По ее словам, Немцов подал свою жалобу на решение судьи Боровковой через изолятор еще 3 января. Сегодня после заседания в мировом суде Тверского района помощник адвоката с жалобой Немцова, собственноручно им подписанной, и с отметкой из следственного изолятора о том, что она была подана 3 января, направилась к судье Боровковой. Однако Б.Боровкова отказалась принимать жалобу.

«Все слова о том, что мы направляли жалобу по почте, через следственный изолятор судья не принимала. Сотрудники суда заявили, что будут распечатывать почту только 11 января после выходных дней», - рассказала Шорина.

Шорина напомнила, что по административному кодексу жалоба Б.Немцова должна быть рассмотрена в течение 24 часов с момента ее подачи. Подана она была 3 января.

Как ранее сообщалось, 31 декабря во время акции оппозиции «Стратегия-31» в защиту права на свободу митингов и демонстраций были задержаны Борис Немцов, Эдуард Лимонов, Константин Косякин и Кирилл Манулин. Они получили по 15 суток ареста за неповиновение милиции. С 3 января у СИЗО, где содержатся оппозиционеры, проходят одиночные пикеты

Газета.ру