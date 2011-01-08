WikiLeaks: стратегия Китая проста - взять под контроль сырьевые рынки

Лидеры стран Латинской Америки не доверяют заявлениям китайского руководства о желании строить равноправные отношения с латиноамериканскими странами и озабочены усилением влияния Китая в регионе, говорится в опубликованных на сайте WikiLeaks секретных документах, которые в пятницу обнародовали мексиканские СМИ.

По информации WikiLeaks, такие выводы были сделаны руководством стран региона по итогам визита в Латинскую Америку в 2009 году вице-президента Китая Си Цзиньпина и вице-премьера Китая Ху Лянъю.

В секретной депеше американского посольства в Мехико от 10 марта 2009 года со ссылкой на высокопоставленного сотрудника мексиканского правительства Нейла Давила говорится, что во времена президентства Джорджа Буша младшего отношения США с Латинской Америкой "были проигнорированы", чем незамедлительно воспользовался Китай.

"Латиноамериканские лидеры не хотят быть сырьевым придатком Китая и выступают за то, чтобы природные ресурсы были использованы для развития своих стран", - приводит слова Давила в разговоре с американскими дипломатами РИА "Новости".

Кроме того, WikiLeaks со ссылкой на данные американских дипломатов из Бразилии сообщает, что латиноамериканские лидеры не приемлют стремление Китая сравнивать Латинскую Америку по уровню развития с Африкой.

"Нынешняя стратегия Китая очень проста, она направлена на то, чтобы полностью взять под свой контроль мировые сырьевые рынки", - отмечается в секретных депешах американских посольств в Латинской Америке.