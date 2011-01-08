Идеолог джихада осудил исполнителей теракта в Египте

Один из самых авторитетных исламских ученых с радикальными взглядами шейх Салих Аль-Фаузан, которого называют одним из идеологов джихадизма (от арабского "джихад" - "священная война"), выступил с беспрецедентной критикой в адрес террористов-смертников в связи с взрывом у церкви в Египте, при котором погибли 23 человека.

"Самоубийство для верующего в Аллаха и Судный день мусульманина - деяние недопустимое. Человек идет на такое, зная, что он умрет... Он утверждает, что он муджахид (воин, ведущий войну за веру) на пути Аллаха! Нет, он муджахид на пути шайтана, который побудил его к такому деянию!", - заявил шейх Аль Фаузан в пятницу, выступая с проповедью в одной из центральных мечетей в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Его слова приводит РИА "Новости" по тексту на сайте газеты "Аш-Шарк Аль-Аусат".

В своих проповедях 73-летний член Высшего совета исламских ученых Саудовской Аравии Аль-Фаузан, известный независимыми от властей королевства взглядами, неоднократно выносил фетвы (богословские решения), разрешающие ведение джихада в разных уголках планеты.

"Сейчас, если говорят "мусульманин", подразумевают "террорист", потому что, дескать, терроризм - это из ислама... Все равно, говорят это умышленно или по незнанию. Ведение джихада - это решение властей, он ведется только по приказу правителя, а все эти теракты, происходящие сейчас, - это не джихад, а сплошное вредительство", - сказал богослов.

Он отметил, что не считает убийство невинных людей "священной войной".

"А в чем вина детей, женщин и тех, кто не причинил ни малейшего вреда мусульманам?! Но если даже кто и принес им страдание, вы не вправе осуществлять возмездие. Это прерогатива властей. Не ты должен выносить решение, это дело судебного разбирательства", - заявил религиозный деятель.