ООН: от засухи в Пунтленде страдает более миллиона человек
03:10, 08 января 2011Мир
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К тому же мешают боевики-исламисты
Более одного миллиона человек страдают от засухи в северо-восточном полуавтономном регионе Пунтленд в Сомали, сообщает Би-би-си.
Продолжительное отсутствие дождей привело к голоду, который распространяется дальше на юг страны, заявил координатор ООН гуманитарной программы помощи Сомали Марк Боуден.
Ситуация усугубляется тем, что боевики-исламисты мешают передаче помощи мирному населению.
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