ООН: от засухи в Пунтленде страдает более миллиона человек

Более одного миллиона человек страдают от засухи в северо-восточном полуавтономном регионе Пунтленд в Сомали, сообщает Би-би-си.

Продолжительное отсутствие дождей привело к голоду, который распространяется дальше на юг страны, заявил координатор ООН гуманитарной программы помощи Сомали Марк Боуден.

Ситуация усугубляется тем, что боевики-исламисты мешают передаче помощи мирному населению.