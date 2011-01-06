Две бомбы взорвались в городах США с разницей в полчаса

Две бомбы взорвались в двух административных зданиях американского штата Мэриленд, по различным данным ранения получили от одного до шести человек, сообщает Associated Press.

Первый взрыв - в здании департамента по транспорту штата Мэриленд в городе Гановер (Hanover) - произошел после полудня в помещении для почты, наполнив помещение дымом и запахом серы.

Второе взрывное устройство было приведено в действие спустя полчаса в здании госдепартамента штата в городе Аннаполис, с тем же серным эффектом.

Сейчас ФБР осматривает похожую посылку в департаменте здоровья в Балтиморе

Официальные власти не сообщают о пострадавших при взрывах, однако, по данным местных СМИ, легкие ранения получили от одного до шести человек. При этом госпитализация никому не понадобилась.