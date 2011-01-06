Две трети "Северного потока" уже на дне

На дно Балтийского моря на сегодняшний день уложено 70 процентов труб первой нитки газопровода "Северный поток". Об этом сегодня сообщил в северогерманском городе Лубмин (земля Мекленбург-Передняя Померания) руководитель проекта консорциума "Норд стрим" Георг Новак.

По словам менеджера, длина уложенных труб составляет 850 км при общей протяженности газопровода 1,2 тыс км.

Газопровод "Северный поток" соединит российский город Выборг с германским Лубмином близ Грайфсвальда, напоминает ИТАР-ТАСС.

Укладка первых труб на дно Балтийского моря со стороны Германии началась 15 мая 2010 года. Сдача в эксплуатацию первой очереди газопровода ожидается в конце 2011 года. А после прокладки второй нитки "Северного потока" в 2012 году по нему будет перекачиваться из России в Европу 55 млрд кубометров газа в год.